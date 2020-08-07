Исмаили: Не брал трубку, когда вызывали в сборную Бразилии

Защитник Шахтера Исмаили поделился воспоминаниями о вызове в сборную Бразилии в марте 2018 м. Игрок попал в заявку команды на спарринги против России и Германии, но так и не дебютировал.

"Это момент, который запомнится на всю жизнь. Помню, закончилась тренировка, некоторых игроков уже вызвали в сборные. Мы тренировались в Киеве, мне позвонил директор сборной. Я не знал, что это за номер, поэтому не взял трубку. Подумал, что незнакомый номер – зачем я буду отвечать?

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А потом Тайсон написал мне: "Слушай, возьми трубку, со сборной хотят с тобой поговорить". Подумал, что это какая-то шутка Тайсона. Даже не верил, что мне кто-то из сборной может позвонить. Я знал, насколько силен левый защитник сборной, поэтому я все это списал на шутку. Но Эдуардо Гаспаро, который был директором сборной тогда, позвонил и сказал мне, что меня вызывают.

Это был особенный момент для меня. Но тогда я еще не верил до конца. Затем Тайсон позвонил мне еще раз, говорит: "Давай, мы тебя ждем, что ты думаешь? Давай приезжай". Но первое, что пришло в голову – первые шаги, которые сделал, играя в футбол в своем маленьком городе, а сейчас достиг вызова в сборную. Это запоминается. Без всяких сомнений, представлять сборную своей страны – это просто реализация мечты. Ты достигаешь самого высокого уровня своей карьеры. Ты видишь, что все, что ты сделал, того стоило. Вот твоя работа признана", – рассказал Исмаили для Shakhtar TV.

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