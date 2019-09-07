toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА U-21 - ФИНЛЯНДИЯ U-21 ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Исмаили назвал причины поражения от Динамо

11:08 142 Читати українською
Исмаили назвал причины поражения от Динамо
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили объяснил негативную статистику в матчах с Динамо.

"Динамо очень закрывается, когда играют с нами. Команда полностью садится в защиту и выжидает наших ошибок. К сожалению, мы совершаем некоторые ошибки и Динамо забивает нам. Поражения и сложности были больше из-за наших ошибок, а не благодаря их заслугам.

Исмаили отказался выступать за сборную Украины – известна причина

Цыганков отличный игрок. У него есть хорошие качества и его ждет большое будущее. Он будет очень важен для сборной Украины", – цитирует Исмаили Tribuna.com.

В 6 стартовых турах УПЛ Шахтер набрал 18 очков – максимальное количество. Динамо имеет только 8, но у киевлян есть матч в запасе против Мариуполя.

Мораєса – достатньо: чому Ісмаїлі не потрібний збірній України

blog_ava
Евро-2020: Нидерланды победили Германию в матче с шестью голами: сырые немцы, невероятные "оранье" и важность VAR
03:59
618
Теги
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
41
мин
Литва
19:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук