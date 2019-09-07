Исмаили назвал причины поражения от Динамо

Защитник Шахтера Исмаили объяснил негативную статистику в матчах с Динамо.

"Динамо очень закрывается, когда играют с нами. Команда полностью садится в защиту и выжидает наших ошибок. К сожалению, мы совершаем некоторые ошибки и Динамо забивает нам. Поражения и сложности были больше из-за наших ошибок, а не благодаря их заслугам.

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Цыганков отличный игрок. У него есть хорошие качества и его ждет большое будущее. Он будет очень важен для сборной Украины", – цитирует Исмаили Tribuna.com.

В 6 стартовых турах УПЛ Шахтер набрал 18 очков – максимальное количество. Динамо имеет только 8, но у киевлян есть матч в запасе против Мариуполя.

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