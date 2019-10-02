Исмаили: Мне будет трудно уйти из Шахтера – клуб не отпускает игроков легко

Защитник Шахтера Исмаили рассказал, почему ему трудно перейти в другой клуб. Клаусула бразильца составляет 100 млн евро.

"Конечно, я рад, что ко мне проявляют интерес. Это признак того, что я хорошо справляюсь с работой. Но мне очень трудно уйти, потому что у меня есть контракт еще на четыре года.

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Конечно, для меня было бы важно сыграть в новой лиге с большими зрелищностью и конкурентоспособностью.

Шахтер обычно не отпускает игроков легко, но давайте посмотрим, может ли что-нибудь такое произойти. Если это что-то хорошее для меня и клуба, я надеюсь, все пройдет наилучшим образом", – цитирует Исмаили ESPN.

Напомним, Исмаили перешел в Шахтер в 2013-м году из португальской Браги. С тех пор бразилец сыграл за "горняков" 121 матч, в которых забил 11 голов.

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