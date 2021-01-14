Согласно обновленным данным Transfermarkt, в цене больше всего потерял защитник Шахтера Исмаили – его стоимость снизилась на 4 млн евро, что стало крупнейшим падением среди представителей УПЛ. Теперь "горняк" стоит около 8 млн.

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Интересно, что верхушку этого рейтинга заполонили представители двух украинских грандов. После Исмаили идут еще три игрока Шахтера (Тайсон, Коноплянка, Мораес) и форвард Динамо Беседин. Все они подешевели на 1 млн в евровалюте.

Заметим, киевляне и дончане расположились вплотную на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Динамо опережает Шахтер на 1 зачетный пункт.

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Топ-13 игроков, которые потеряли в цене: