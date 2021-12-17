Исмаили – Марлосу: "Ты все еще можешь помочь Шахтеру"
12:22 - Читати українською
Защитник дончан Исмаили трогательно обратился к уже бывшему хавбеку "горняков" Марлосу.
"Воин, искренние поздравления со всей твоей историей в Украине, а особенно – в Шахтере. Было очень приятно вместе играть с тобой эти восемь лет.
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Трудно смотреть, как ты уезжаешь, ведь я знаю, что ты все еще можешь нам очень помочь. Я буду скучать по тебе, брат. Желаю тебе и твоей семье удачи. Крепко обнимаю, Марлос", – написал Исмаили в своем Instagram.
Напомним, Шахтер принял решение не продлевать контракт с натурализованным бразильцем. 33-летний футболист, вероятнее всего, трудоустроится на родине.
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