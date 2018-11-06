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Исмаили – лучший игрок УПЛ в октябре

13:09 25 Читати українською
Исмаили – лучший игрок УПЛ в октябре
Исмаили / фото: ФК Шахтер

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам октября. Им стал защитник Шахтера Исмаили.

Защитник Шахтера Исмаили признан лучшим футболистом Премьер-лиги в октябре. В активе бразильца 52% голосов болельщиков, сообщает официальный сайт УПЛ.

Второе место занял хавбек Динамо Виктор Цыганков (33% голосов), замкнул почетную тройку Владислав Кулач (10%).

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Дмитрий Шастал, Денис Безбородько, Андрей Борячук, Сергей Гринь и Алан Патрик набрали менее 5% голосов. Всего в опросе приняли участие около 6,5 тысяч болельщиков.

Напомним, в октябре 28-летний Исмаили сыграл в 3 матчах УПЛ, в которых Шахтер одержал 2 победы над Арсеналом Киев и Десной, а также сыграл вничью с Зарей.

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УПЛ Динамо Киев Динамо Киев Главное Шахтер Шахтер Ворскла Ворскла Лучший игрок месяца в УПЛ Исмаили Исмаили Владислав Кулач Владислав Кулач Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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