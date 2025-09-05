Исландия уничтожила Азербайджан (5:0) в рамках первого тура отбора к ЧМ-2026. Отчет и результат матча – в этой новости на "Футбол 24".

Параллельно с матчем между сборными Украины и Франции свою встречу провели Исландия и Азербайджан.

Азербайджан объявил заявку на матч против Украины – в списке экс-украинцы, один из них призвал убить помощника Ротаня

С начала игры исландцы на правах хозяев сразу завладели инициативой. Лидер Фиорентины Альберт Гудмундссон гнал свою сборную в атаку, но моментов в первом тайме было мало.

"Викинги" пытались использовать любую возможность подойти ближе к воротам соперников, особым оружием стали вбрасывания с аутов. На второй компенсированной минуте к первому тайму исландцы таки вышли вперед благодаря голу с углового – подачу Гудмундссона замкнул Виктор Палссон – 1:0.

Подопечные Фернанду Сантуша не успели и осознать, что начался второй тайм, как получили второй пропущенный. Исак Йоханнессон первым сориентировался на добивании: вратарь азербайджанцев попытался выбить мяч с линии ворот, но арбитр зафиксировал взятие ворот – 2:0!

На 56-й минуте счет стал разгромным – снова Йоханнессон уверенно разобрался в штрафной площади Азербайджана. Избиение продолжилось на 66-й минуте – Гудмундссон забил четвертый гол исландцев. Но на этом "викинги" не остановились: Кристиан Глинссон после штрафного оформил мяч на 73-й минуте, зафиксировав финальный счет – 5:0.

По итогам первого тура отбора к ЧМ-2026 Исландия вышла на первое место в группе Украины – у островитян равное количество очков с Францией, но лучшая разница мячей.