"Все хорошо, хорошая получилась тренировка, попробовали газон. Поле среднее, но сейчас такое время года... Настроение у команды боевое, по-другому не может быть. Осталась решающая игра. Надо как можно лучше подготовиться и отдать все.

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Исландия намного сложнее Боснии и Герцеговины, потому что это организованная команда, еще более силовая. Как по мне, с чуть большим опытом. Игра будет намного тяжелее и сложнее, более требовательной. Мы к этому шли. Если хочешь попасть на Евро, надо обыгрывать любого.

Тяжелая ситуация в Украине влияет на нас каждый день. Уже много об этом говорили: когда идешь на тренировку, а у тебя выскакивают все новости. Нам не тяжелее, чем людям в Украине, но это по-своему влияет. Мы сделаем все, чтобы страна, люди порадовались. Это хоть немного, но важно", – цитирует Лунина пресс-служба УАФ.

Заметим, что уже сегодня, 26-го марта, сборная Украины сойдется в противостоянии с Исландией за право попасть на чемпионат Европы-2024.

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