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Исландия – Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира-2018

16:30 12 Читати українською
Исландия – Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира-2018
Исландия – Хорватия: прогноз на матч ЧМ-2018

Исландия и Хорватия встретятся 26 июня в Ростове-на-Дону на групповом этапе чемпионата мира-2018. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Исландия – Хорватия состоится на Ростов Арене 26 июня в 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Исландия – Хорватия, прогноз букмекеров на матч ЧМ-2018:

Специалисты авторитетной британской конторы William Hill считают сборную Хорватии фаворитом противостояния. Коэффициент на победу "шахматных" составляет 2,10. Возможный триумф исландцев оценивается баллом 3,50, а ничья – 3,30.

Похожие коэффициенты предлагают и австрийцы из Bwin. На победу сборной Хорватии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира-2018 коэффициент составляет 2,15. Потенциальный успех исландской национальной команды и ничья оцениваются одинаковым баллом – 3,40.

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Отметим, тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что Ракитич, Манджукич и еще 3 хорвата не сыграют против Исландии. Судьба островитян зависит не только от отчетного поединка: даже минимальная победа в матче против Хорватии не гарантирует исландцам выход в плей-офф, если Нигерия не проиграет Аргентине в параллельном матче.

ЧМ-2018 3 тур

Исландия - Хорватия: Вторник 26 июня 2018

Исландия
до матча
1
дн
:
4
час
:
36
мин
Хорватия
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