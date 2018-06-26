Исландия – Хорватия: анонс матча ЧМ-2018

Исландия и Хорватия сыграют в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Анонс матча читайте на сайте "Футбол 24".

Исландия – Хорватия

26 июня, 21:00. Ростов-на-Дону, Ростов Арена

Главный арбитр: Сандро Риччи (Бразилия)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Сборная Хорватии после эффектной разгромной победы над Аргентиной (3:0) набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2018 из группы D. Команда Далича, решив главное турнирную задачу, может позволить себе сыграть резервным составом. По крайней мере главный тренер "шашечных" накануне уже анонсировал значительные кадровые пертурбации на матч против "викингов". Однако вряд ли стоит надеяться, что даже не основным составом балканцы легко позволят Исландии взять три очка. Тем более, что математически хорваты еще не гарантировали себе первой строчки в квартете.

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Исландия, которая имеет в своем активе всего 1 очко, делит 3-4 место в группе с Аргентиной, опережая "альбиселестес" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов. Островитяне сначала сумели выстоять под натиском Месси и компании (1:1), а затем уступили Нигерии по всем статьям (0:2). Поэтому команде Хадльгримссона нужно побеждать Хорватию, чтобы зацепиться за второе место, которое сейчас занимает Нигерия (3 пункта). При этом "викинги" еще и обязаны забивать как можно больше мячей, ведь именно дополнительные показатели могут решить судьбу второй путевки от группы D в плей-офф. Если же Нигерия обыграет Аргентину, то исландцы потеряют всякие шансы на продолжение борьбы.

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"Викинги", феерично выступив на Евро-2016, без сомнения, не сдадутся без боя и попытаются создать еще одно футбольное чудо уже на Мундиале. Тем более, что подопечные Хадльгримссона недавно побеждали Хорватию в отборе к ЧМ-2018 (1:0). В конце концов, именно Исландия отправила "шашечных" в стыковые матчи, выиграв ту квалификацию. Почему бы не повторить подвиг снова?

Кадры

На скамейке запасных сборной Хорватии, скорее всего, останутся Ракитич, Ребич, Манджукич и Врсалько. Эти футболисты "сидят" на желтых карточках, и наставник "шашечных" Златко Далич уже заявил, что не будет рисковать их участием в плей-офф. Не стоит ждать появления на поле с первых минут и лидера хорватов Луки Модрича, которому дадут шанс отдохнуть. А вот Марсело Брозович уже собрал достаточное количество предупреждений и пропустит игру из-за дисквалификации.

Сборная Исландии подходит к игре без кадровых потерь и готова сыграть сильнейшим составом.

Ориентировочные составы

Исландия: Халлдорссон – Магнуссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Сайварссон – Бьярнасон, Гуннарссон, Г. Сигурдссон, Гисласон – Бодварссон, Финнбогасон

Хорватия: Калинич – Пиварич, Вида, Чорлука, Едвай – Брадарич, Бадель – Перишич, Ковачич, Пьяца – Крамарич

Прогноз "Футбол 24" – 1:2