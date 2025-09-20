Пропуска на выездной матч сборной Украины против Исландии в отборе чемпионата мира по футболу 2026 года уже можно приобрести.

Национальная сборная Украины 10 октября проведет в Рейкьявике поединок третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 против Исландии. Украинская ассоциация футбола объявила о начале продажи билетов для фанов, которые планируют поддержать команду на выезде.

Для гостевых болельщиков выделили сектор J, расположенный с угловым обзором поля. Стоимость билета для взрослых составляет 6 900 исландских крон (около 2 340 грн), для детей и подростков в возрасте до 16 лет – 3 450 крон (примерно 1 170 грн). Билеты можно приобрести по ссылке.

Матч состоится на стадионе Лейгардальсведлюр. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

