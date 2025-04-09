Пресса назвала эту неделю определяющей в тренерской карьере Марко Барони. Лацио предстоит сыграть первый четвертьфинальный матч Лиги Европы с Буде-Глимт, а затем – с Ромой в Серии А.

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"Я слишком сосредоточен на настоящем, чтобы смотреть дальше матча с Буде-Глимт, но давление – это часть работы, поэтому чем большего вы будете достигать, тем выше будет расти напряжение. Мы играем против сложной и очень сыгранной команды, которая обладает большим техническим качеством. Она создала проблемы многим соперникам, и не только в этом турнире. Нам нужно быть сплоченными, крепкими, решительными и сконцентрированными.

Мы не должны бояться важных игр. Чем они крупнее, тем больше нам нужно рассматривать их как праздник, с концентрацией, необходимой для достижения больших целей. В этих играх отдельные игроки не имеют значения, важны только коллектив и Лацио.

Рома потерпела крах на стадионе Буде-Глимт из-за искусственного газона? Это не может быть алиби, мы знаем, каковы условия, но мы также знаем, что это очень хорошая команда. Холод, сильный ветер и поле не должны быть оправданиями, игра слишком важна для этого. Я играл на синтетическом поле в течение одного года в своей карьере, и это большое преимущество, потому что вы знаете, как будет отскакивать мяч. Мы должны быстро адаптироваться. Дерби? Мы о нём не думаем", – цитирует Барони Football Italia.

Матч Буде-Глимт – Лацио состоится в четверг, 10 апреля.

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