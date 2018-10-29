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Иско заявил, что Реалу не надо плакать из-за потери Роналду – Криштиану сразу ответил

23 октября 15:42 475 Читати українською
Иско заявил, что Реалу не надо плакать из-за потери Роналду – Криштиану сразу ответил
Криштиану Роналду / Фото: соцсети

Хавбека Реала Иско раздражают упоминания в прессе Роналду после неудач "сливочных".

Полузащитник Реала Иско попросил прессу не вспоминать о Роналду, сообщает Marca.

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"Вы, ребята, постоянно задаете такие вопросы. В течение всего сезона. Но у меня пока не было возможности ответить.

Нам не нужно обсуждать тех, кто сейчас не в Реале, нет смысла обсуждать тех, кто ушел. Мне не хватает травмированных Бейла и Карвахаля, но в этом есть разница, потому что они – игроки Реала.

У нас в составе есть футболисты, способные забивать и создавать моменты. Нам нельзя плакать и переживать по поводу ухода из команды того, кто как хотел продолжать ее играть", – сказал Иско.

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Слова испанца передали Роналду, на что он лаконично ответил.

"Правильно, можете не плакать", – сказал Криштиану.

В текущем сезоне Ла Лиги Реал забил 13 голов в 9 матчах. Для сравнения, в тех же 9 матчах Серии А Роналду забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Иско Иско
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