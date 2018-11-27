Иско заинтересовал 4 европейских топ-клуба

Полузащитник мадридского Реала Иско попал в сферу интересов сразу четырех европейских клубов.

За атакующим хавбеком следят представители сразу 4-х европейских топ-клубов. Об этом сообщает Calciomercato.com.

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По информации издания, 26-летним испанцем интересуются лондонский Арсенал, а также ряд итальянских клубов – Милан, Наполи и туринский Ювентус. Преградой на пути трансфера Иско может стать ценник мадридского Реала. "Сливочные" желают получить за полузащитника не менее 70 млн евро.

Такую сумму может позволить себе потратить только Юве. Остальные клубы не готовы платить за игрока больше 50 млн. В сезоне 2018/19 Иско потерял место в основе мадридцев и провел лишь 12 матчей во всех турнирах (2 мяча).