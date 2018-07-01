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Иско: Сегодня самый печальный день в моей карьере

23:17 18 Читати українською
Иско: Сегодня самый печальный день в моей карьере
Иско / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Испании Иско прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Сегодня самый печальный день в моей карьере, но это футбол и он не прекращается.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Жизнь не прекращается. Пришло время встать, как мы это делали всегда. Я горжусь, что защищаю эту страну", – цитирует Иско Twitter национальной команды.

Испания в серии послематчевых пенальти уступила России и покидает Мундиаль.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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