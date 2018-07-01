Иско: Сегодня самый печальный день в моей карьере

Хавбек сборной Испании Иско прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Сегодня самый печальный день в моей карьере, но это футбол и он не прекращается.

Испания – Россия – 1:1 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Жизнь не прекращается. Пришло время встать, как мы это делали всегда. Я горжусь, что защищаю эту страну", – цитирует Иско Twitter национальной команды.

Испания в серии послематчевых пенальти уступила России и покидает Мундиаль.

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