Иско пропустил матч против Ромы из-за неуважения к Солари, – AS

Стали известны причины непопадания полузащитника Реала Иско в заявку мадридцев на матч ЛЧ против Ромы (0:2).

На матче 5-го тура Лиги чемпионов Рома – Реал (0:2) Иско не присутствовал даже на скамейке запасных мадридцев, что вызвало много вопросов.

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По версии издания AS, 26-летний хавбек проявил неуважение к главному тренеру "сливочных" Сантьяго Солари за несколько дней до матча. Из-за этого инцидента наставник решил не вносить Иско в заявку на матч.

После игры в Риме Солари заявил, что Иско не попал в состав из-за спортивной конкуренции.

Напомним, победа над Ромой гарантировала Реалу путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

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