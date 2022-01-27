Контракт 29-летнего испанца истекает летом. Клуб не рассчитывает на него, поэтому хотел бы продать его во время зимнего трансферного окна. Иско интересовались Арсенал и Севилья, но до конкретики не дошло.

Севилья хочет бесплатно подписать списанный хавбек Реала

Сейчас же, как сообщает журналист El Chiringuito TV Пипи Эстрада , полузащитник получил предложения от катарских клубов с зарплатой в 15 миллионов евро, которое уже успели окрестить "предложением всей его жизни".

Но Иско не спешит обольщаться на деньги. Пако Аларкон, его отец, заявил о других намерениях сына: "Он хотел бы остаться в Европе, поэтому мы не примем это предложение".

Напомним, 8 лет назад Реал приобрел Иско, с тех пор хавбек провел 348 поединков в футболке "бланкос". С приходом Карло Анчелотти испанец почти полностью потерял игровую практику: всего 247 минут и два гола.

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