"Golden Boy-2012" готов рассмотреть предложение даже Барселоны, сообщает Sport.es со ссылкой на Soymadridista.

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Контракт Иско с Реалом завершатся летом, а слухов о продлении вообще нет. Полузащитнику 29 лет, и он вполне может реанимировать свою карьеру за пределами Сантьяго Бернабеу. В бесплатном подписании будут заинтересованы многие клубы – среди них и Барса, ставшая в последнее время "специалистом" по переманиванию статусных свободных агентов.

Добавим, что последний раз Иско выходил на поле еще 6 февраля. Всего в текущем сезоне он наиграл 14 матчей (342 минуты) и отличился 2 голами.

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