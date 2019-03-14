Иско, который не пользовался доверием Солари: Возвращение Зидана – это хорошая новость для всех

Хавбек Реала Иско прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в команду.

"Изменения начинаются сейчас, и нам нужна поддержка болельщиков. У этой команды есть максимальные требования, она должна бороться за все трофеи. Это был не лучший сезон, но мы работаем, чтобы быть там, где клуб заслуживает. Это заставляет нас вернуться еще более сильными.

"Забудьте о прошлом, мы начинаем с нуля", – Зидан обратился к игрокам Реала

Мы все знаем Зидана, знаем, каким он был игроком и который он тренер. Его возвращение – это хорошая новость для всего клуба. Он любит Реал, что и показал, вернувшись в команду", – цитирует Иско Marca.

Зидан провел первую тренировку после возвращения в Реал

Напомним, испанский хавбек не пользовался доверием бывшего наставника "сливочных" Сантьяго Солари. Последний полный матч Иско провел 12 декабря прошлого года против ЦСКА в групповом этапе Лиги чемпионов.