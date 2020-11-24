Отец полузащитника Реала, который и является его агентом, заявил, что приоритетом для игрока будут иностранные чемпионаты.

28-летний Иско не считается основным в команде Зинедина Зидана и имеет натянутые отношения с главным тренером. Сообщалось, что хавбек готов покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. В свое время Реал заплатил за испанца 30 млн евро.

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"Сейчас у Иско нет предложений, но приоритетом для него будут другие чемпионаты, он хочет попробовать свои силы в другой лиге. В то же время, если ему придется остаться в Реале до конца сезона, то в этом нет проблемы" –, цитирует заявление отца Иско Marca со ссылкой на программу El Larguero.

Иско выступает за Реал с 2013 года и выиграл с мадридцами 4 Лиги чемпионов. В текущем сезоне испанец провел 7 матчей в Ла Лиге без результативных действий. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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