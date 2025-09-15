– Как вы с Ильей познакомились?

– Все началось случайно. Он увидел меня в сторис у общей знакомой. Потом признался, что сразу обратил внимание на мои голубые глаза – потому что всегда мечтал, чтобы у его девушки были именно такие. Дальше была стандартная схема: я его игнорировала, он подписывался, лайкал. А я тогда думала: "Да нет, какой там футболист, меня это точно не интересует". Пока однажды он ответил на мою сторис огоньком. Я подумала: "Очень оригинально", но почему-то захотела ответить. Так и начался наш "диалог огоньками".

Целую неделю мы общались исключительно реакциями на сторис. Но, в конце концов, он решился написать первым. И не банальное "Давай познакомимся", а: "Как там родная Винница?" – с этого все и закрутилось. Мы долго общались, и именно так началась наша история.

– Что больше всего запомнилось из первых встреч?

– Это была наша первая встреча – мы увиделись тогда всего на минут 15. Он звонит: "Я под твоим подъездом", а я: "Да ты меня уже проехал". Стою на улице и вижу, как он проезжает мимо. Он смеется, выходит из машины, открывает багажник – а там огромный букет роз. Я беру их, они тяжелые, стою с ними и вообще не знаю, что сказать, потому что очень стеснялась. Да и Илья тоже. А мы еще и говорили о какой-то ерунде. Было неловко, но очень мило.

– Когда поняли, что это уже не просто симпатия, а серьезные отношения?

– Пожалуй, момент наступил зимой в Буковеле. Илья тогда ехал из молодежки после матча с Италией и в шутку говорит: "Поехали в Буковель". Хотя мы до этого виделись только один раз. Затем он приехал в Винницу – и перед поездкой у нас было всего три дня. Мы виделись эти три дня, и я долго колебалась, даже не давала согласия. И только в день выезда, утром, сказала: "Хорошо, поеду". А уже вечером мы тронулись. Получается, что мы всего четыре дня реально виделись – и уже вместе поехали в Буковель.

Именно там поняли, что подходим друг другу. Мы открылись по-новому, почувствовали, что я его дополняю, а он меня. Можно сказать, что отношения начались немного раньше, но нашей официальной датой стал именно Буковель. Помню, как мы гуляли возле колеса обозрения – почти ночь, вокруг никого, только мы. Он предложил встречаться именно в этот момент, а когда взглянули на часы, там было 23:23. Сейчас для нас это место – больше, чем просто локация. Это точка, с которой началась наша история.

– Когда решили жить вместе? Как это повлияло на ваши отношения?

– У нас не было такого, чтобы он официально сказал: "Давай жить вместе". Просто после Буковеля Илья поехал на сборы с Ворсклой, и в какой-то момент говорит: "Ищи квартиру в Полтаве". И все – я нашла, мы начали жить вместе. На отношения это повлияло только положительно: мы реально еще больше сконектились, – рассказала Креминская в эксклюзивном интервью YeSport.

