toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЯКС АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ищенко продолжит карьеру в любительском клубе

10:00 46 Читати українською
Ищенко продолжит карьеру в любительском клубе
Николай Ищенко / фото из соцсетей

Бывший футболист сборной Украины Николай Ищенко будет выступать за любительский клуб СК Гатное.

Экс-футболист Карпат, Шахтера, Металлиста Николай Ищенко продолжит свои выступления за команду СК Гатное, которая представляет чемпионат Киево-Святошинского района, сообщает Footboom.

Алиев забил красивый гол со штрафного в чемпионате Киевской области

К слову, предыдущим клубом Ищенко был одесский Черноморец.

Напомним, Николай – обладатель Кубка УЕФА в составе Шахтера и стал с "горняками" двукратным чемпионом Украины.

Кроме этого, 35-летний футболист имеет в своем активе один матч за национальную сборную Украины.

Назаренко оформил дубль за Днепр в аматорской лиге

Теги
Николай Ищенко Николай Ищенко Чемпионат Украины среди аматоров
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
21
мин
Динамо Киев
22:00
Аякс
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук