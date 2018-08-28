Ищенко продолжит карьеру в любительском клубе

Бывший футболист сборной Украины Николай Ищенко будет выступать за любительский клуб СК Гатное.

Экс-футболист Карпат, Шахтера, Металлиста Николай Ищенко продолжит свои выступления за команду СК Гатное, которая представляет чемпионат Киево-Святошинского района, сообщает Footboom.

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К слову, предыдущим клубом Ищенко был одесский Черноморец.

Напомним, Николай – обладатель Кубка УЕФА в составе Шахтера и стал с "горняками" двукратным чемпионом Украины.

Кроме этого, 35-летний футболист имеет в своем активе один матч за национальную сборную Украины.

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