Ищенко – о провале Динамо с Олимпиком: Все у этой команды есть, я с оптимизмом смотрю в будущее

Директор академии Динамо и известный украинский тренер Александр Ищенко оптимистично оценивает перспективы первой команды киевлян в текущем сезоне.

Напомним, Динамо стало первой командой УПЛ в сезоне 2019/20, которая не сумела обыграть Олимпик. В матче 5-го тура подопечные Алексея Михайличенко довольствовались лишь одним очком, при этом уступали по ходу поединка.

Впрочем, Александр Ищенко считает, что посыпать голову пеплом рано.

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"В футболе так очень часто бывает. Когда у команды чрезмерное желание, болельщики и все настроены на то, что мы сегодня что-то дадим выдающееся – а не идет. Не получилось, к всеобщему большому сожалению. Но этот момент тоже надо пережить, перетерпеть и как бы больно ни было – встать и идти дальше и выходить из той психологической ямы, в которой команда оказалась после игры с Брюгге. Команде нужна вера в то, что у них все получится. Крепче будем!

Чуть-чуть не хватило, где-то везения, где-то умения, но все это нужно просто спокойно проанализировать. Ничего страшного нет, я с оптимизмом смотрю в будущее этой команды. Поверьте, все у этой команды есть. Появится уверенность – появится и наше истинное наслаждение от игры любимой команды", – цитирует Ищенко Dynamo.kiev.ua.

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