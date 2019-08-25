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Ищенко – о провале Динамо с Олимпиком: Все у этой команды есть, я с оптимизмом смотрю в будущее

17:41 82 Читати українською
Ищенко – о провале Динамо с Олимпиком: Все у этой команды есть, я с оптимизмом смотрю в будущее
Динамо перед матчем с Олимпиком / ФК Динамо

Директор академии Динамо и известный украинский тренер Александр Ищенко оптимистично оценивает перспективы первой команды киевлян в текущем сезоне.

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

Напомним, Динамо стало первой командой УПЛ в сезоне 2019/20, которая не сумела обыграть Олимпик. В матче 5-го тура подопечные Алексея Михайличенко довольствовались лишь одним очком, при этом уступали по ходу поединка.

Впрочем, Александр Ищенко считает, что посыпать голову пеплом рано.

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"В футболе так очень часто бывает. Когда у команды чрезмерное желание, болельщики и все настроены на то, что мы сегодня что-то дадим выдающееся – а не идет. Не получилось, к всеобщему большому сожалению. Но этот момент тоже надо пережить, перетерпеть и как бы больно ни было – встать и идти дальше и выходить из той психологической ямы, в которой команда оказалась после игры с Брюгге. Команде нужна вера в то, что у них все получится. Крепче будем!

Чуть-чуть не хватило, где-то везения, где-то умения, но все это нужно просто спокойно проанализировать. Ничего страшного нет, я с оптимизмом смотрю в будущее этой команды. Поверьте, все у этой команды есть. Появится уверенность – появится и наше истинное наслаждение от игры любимой команды", – цитирует Ищенко Dynamo.kiev.ua.

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Динамо Киев - Олимпик Динамо Киев Динамо Киев Александр Ищенко
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