Исенко признался, на кого равняется из украинских голкиперов

Юный голкипер Ворсклы Павел Исенко назвал коллегу, с которого пытается брать пример.

16-летний страж ворот полтавчан вдохновляется Андреем Луниным, который прошел путь от чемпионата Украины до Реала.

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"Из украинских голкиперов мой пример для подражания – Андрей Лунин. В сборной Украины U-17 у меня тренер Александр Петраков. Он много рассказывал о нем. Лунин очень много работает", – рассказал Исенко в эфире Великого Футбола.

Напомним, Исенко в матче против Мариуполя дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризныка перед серией пенальти. Павел отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал Кубка, где предстоит сыграть против Динамо.

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