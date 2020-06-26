Исенко признался, что отказал Шахтеру – в 16 лет он вывел Ворсклу в финал Кубка Украины

Голкипер полтавской Ворсклы Павел Исенко рассказал, что имел предложение от донецкого Шахтера.

"Долго ходил на футбол и мне понравилось, поэтому решил продолжить. Играл только в Ворскле. Было предложение перейти в Шахтер, но я отказался, потому что здесь больше перспектив, дом и семья.

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Перед игрой с Мариуполем мотивация была сумасшедшая. К матчу готовился. В день я трачу 4 часа на тренировку. После дебюта ничего особенно не изменилось. Я продолжу играть на воротах. Главное для вратаря – это заставить игрока ударить туда, куда ты хочешь, и не "валять дурака" на тренировках. Пока спортивных и карьерных планов нет", – цитирует Исенко ЗМІСТ.

Напомним, Исенко в матче против Мариуполя дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризныка перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо

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