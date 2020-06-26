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Исенко признался, что отказал Шахтеру – в 16 лет он вывел Ворсклу в финал Кубка Украины

10:08 - Читати українською
Исенко признался, что отказал Шахтеру – в 16 лет он вывел Ворсклу в финал Кубка Украины
Павел Исенко / фото Олега Дубины

Голкипер полтавской Ворсклы Павел Исенко рассказал, что имел предложение от донецкого Шахтера.

37’ Сергей Горбунов
 
Ибрахим Кане 80’
37’ Сергей Горбунов
80’ Ибрахим Кане

"Долго ходил на футбол и мне понравилось, поэтому решил продолжить. Играл только в Ворскле. Было предложение перейти в Шахтер, но я отказался, потому что здесь больше перспектив, дом и семья.

Максимов пообещал дать сыграть Исенко в финале Кубка Украины против Динамо

Перед игрой с Мариуполем мотивация была сумасшедшая. К матчу готовился. В день я трачу 4 часа на тренировку. После дебюта ничего особенно не изменилось. Я продолжу играть на воротах. Главное для вратаря – это заставить игрока ударить туда, куда ты хочешь, и не "валять дурака" на тренировках. Пока спортивных и карьерных планов нет", – цитирует Исенко ЗМІСТ.

Напомним, Исенко в матче против Мариуполя дебютировал за Ворсклу, заменив Дмитрия Ризныка перед серией пенальти. Павел вполне отплатил Юрию Максимову за доверие, фактически выиграв серию пенальти. Юный голкипер отбил три удара в серии, что позволило его команде пробиться в финал, где предстоит сыграть против Динамо

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Павел Павел Исенко Мариуполь - Ворскла Шахтер Шахтер Ворскла Ворскла
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