"Родной ФК Ворскла и родная Полтава! Я пришел сюда еще ребенком, но с каждым годом развивался и становился сильнее – как игрок и как человек. Хочу поблагодарить тебя за все, а также всех, кто здесь работал и помогал расти и становиться лучше: тренерам, которые учили, подсказывали, переживали. Каждый из вас внес свой вклад в мое становление не только как футболиста, но и как личности. Спасибо персоналу и всем работникам!

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Большое спасибо вам, болельщики! Как бы там ни было, вы всегда поддерживали нас – и после побед, и после поражений, вместе радовались триумфам, вместе проходили через тяжелые моменты. Также хочу поблагодарить близких и родных людей, которые всегда были рядом и помогали не только поддержкой, но и во всем остальном.

Отдельное спасибо нашему лучшему коллективу – где всегда было комфортно и уютно, как дома. Где каждый поддерживал и помогал, где бы это ни было – в жизни или на поле. Это был незабываемый путь, и я очень рад, что прошел его именно с вами! Ворскла – в сердце навсегда!" – написал Исенко в своем Instagram.

Павел Исенко дебютировал за Ворсклу в 2020 году в возрасте 16-ти лет. Всего вратарь провел 85 матчей за клуб, пропустил 114 голов и в 26 поединках сыграл на ноль. Ранее сообщалось, что игрок продолжит карьеру в румынской Университате Крайови.

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