21-летний голкипер подписал контракт с румынским клубом Университатя Крайова, сообщает пресс-служба команды.

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Срок действия соглашения и финансовые детали не разглашаются. Ранее появилась информация, что переход состоится на правах свободного агента, а Ворскла получит 350-400 тысяч условных единиц компенсации за воспитание футболиста. Стоит отметить, что в составе Университати выступает украинский защитник Александр Романчук.

К слову, в прошлом сезоне Павел Исенко провел 32 матча за Ворсклу, пропустил 41 гол и оформил один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.

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