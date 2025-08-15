В четверг, 14 августа, состоялись ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 3-й раунд квалификации, Ответные матчи

Линфилд (Северная Ирландия) – Викингур (Фарерские острова) – 2:0 (первая игра – 1:2)

Голы: Оффорд, 22, Ольсен, 38 (аг.)

Аустрия Вена (Австрия) – Баник Острава (Чехия) – 1:1 (первая игра – 3:4)

Голы: Визингер, 67 – Прекоп, 45+2 (п.)

Виртус (Сан-Марино) – Милсами (Молдова) – 3:0 (первая игра – 2:3)

Голы: Скаппини, 58, Буонокунто, 65, 79 (п.)

Санта-Клара (Португалия) – Ларн (Норвегия) – 0:0 (первая игра – 3:0)

Шемрок Роверс (Ирландия) – Балкани (Косово) – 4:0 (первая игра – 0:1)

Голы: Гаффни, 45+1, 48, Хонохен, 55, Берк, 67

Спартак Трнава (Словакия) – Университатя Крайова (Румыния) – 4:3 (первая игра – 0:3)

Голы: Кратохвил, 36, Нвадике, 63, Азанго, 68, Кудличка, 80 – Баярам, 32, Белуце, 101, Нсимба, 117

Данди Юнайтед (Шотландия) – Рапид Вена (Австрия) – 2:2 (после серии пенальти – 4:5) (первая игра – 2:2)

Голы: Уоттерс, 25, 42 (п.) – Антист, 63, Кара, 78

Динамо Тирана (Албания) – Хайдук (Хорватия) – 3:1 (первая игра – 1:2)

Голы: Забергия, 14, Кардау, 109, Бериша, 111 – Карачич, 99

Удаления: Саньянг, 78 (Хайдук, вторая желтая карточка)

Эгнатия (Албания) – Олимпия Любляна (Словения) – 2:4 (первая игра – 0:0)

Голы: Лушкья, 6, 86 – Еленкович, 32, Марин, 79, Дурдов, 99, Бланко, 107

Удаление: Яхая, 82 (Эгнатия, вторая желтая карточка)

Хиберниан (Шотландия) – Партизан (Сербия) – 2:3 (первая игра – 2:0)

Голы: Бауи, 60, Кедден, 100 – Вукотич, 17, Милошевич, 44, 90+6

Удаление: Симич, 63 (Партиза, вторая желтая карточка)

Линфилд реабилитировался за поражение в первом матче от Викингура. Североирландцы отгрузили в ворота фаррерцев два сухих мяча, оставив последних за бортом еврокубков.

Чешский Баник расписал боевую ничью с Аустрией и благодаря победе в первом матче выбил венцев из дальнейшего розыгрыша турнира.

Виртус на своем поле оформил камбэк с Милсами. Молдаване одержали волевую победу в первом матче, однако в Сан-Марино пропустили три сухих гола и с позором покинули Лигу конференций.

Португальская Санта-Клара разошлась миром с норвежским Ларном и благодаря убедительной победе в первом матче идет дальше.

Шемрок Роверс на своем поле уничтожил Балкани. Четыре сухих гола в ворота косоваров безапелляционно нивелировали их минимальную победу в первой игре.

Университатя Крайова выгрызла себе место в плей-офф квалификации в дуэли со Спартаком из Трнавы. Казалось, после победы в первой игре со счетом 3:0 ответный матч должен был бы стать для румын легкой прогулкой, но словаки сумели оформить камбэк и перевести игру в овертаймы. Там более ловкими оказались гости, которым удалось забить еще дважды. В составе Университати весь матч отыграли два украинца – голкипер Павел Исенко и защитник Александр Романчук.

Данди Юнайтед повторил результат первого матча с венским Рапидом (2:2) и после безголевых овертаймов все решалось в серии пенальти. Здесь больше повезло австрийцам – украинский голкипер шотландцев Евгений Кучеренко не смог спасти свою команду.

Динамо Тирана выбило Хайдук. Хорваты вышли победителями из первой дуэли, однако в ответном матче албанцы оформили камбэк и были сильнее в дополнительное время.

Словенская Олимпия тоже решала, кто пройдет дальше с албанской Эгнатией в овертаймах. Здесь более ловкими оказались люблянцы.

В еще одном матче сербский Партизан перестрелял шотландский Хиберниан, но поражение в первом матче не позволило балканцам пройти дальше.

