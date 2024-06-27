– Потенциальное снятие СК Днепр-1 с чемпионата – кто может заменить его в УПЛ и Лиге конференций?

– Свято место пусто не бывает, как говорится. Если действительно высвободится одно место в УПЛ, то подтягивать будут клубы из Первой лиги, как это обычно происходит. По какому принципу – пока трудно сказать. Потому что регламент УПЛ сезона 2024/2025, который должен регулировать этот вопрос, еще не утвержден. То есть, правила прописываются УПЛ и согласовываются с УАФ прямо сейчас.

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– А если мы говорим о квалификации Лиги конференций, можем заменить СК Днепр-1, например Рухом, который финишировал шестым?

– Относительно еврокубков. Согласно пункту 4.05 статьи 4 Регламента Лиги конференций УЕФА, если клуб отказывается участвовать в соревнованиях, пройдя квалификацию по спортивным заслугам и получив лицензию от компетентного национального органа, ни один другой клуб из той же ассоциации не может быть зарегистрирован вместо него. То есть, замена СК Днепр-1 на любой другой украинский клуб прямо запрещена регламентными нормами. Проблема в том, что Днепр-1 квалифицировался и был допущен к участию в турнире УЕФА, получив соответствующий аттестат от УАФ.

– Как-то возможно избежать технических поражений?

– При действующих условиях это вряд ли возможно.

– Известны ли вам похожие случаи в еврокубках?

– Я таких случаев не припоминаю, но теоретически что-то похожее могло и быть.

– Если бы СК Днепр-1 заявил бы о своем исчезновении до результатов жеребьевки квалификации, это каким-то образом могло бы повлиять на ситуацию?

– Если бы СК Днепр-1 своевременно сообщил о невозможности своего участия в Лиге конференций или не получил аттестат для участия в этом турнире от УАФ, замена одного украинского клуба другим украинским клубом была бы вполне возможной. Регламент Лиги конференций текущего сезона предусматривает такую возможность при условии своевременных решений со стороны клуба, который заявляется на соревнования, и/или национальной федерации, которая выдает клубу аттестат.

– Какие факторы могут повлиять на решение УЕФА, чтобы оно было в нашу пользу?

– Возможно, придерживаясь спортивного принципа, учитывая ситуацию в нашей стране и с целью поддержки украинского футбола, который существует в условиях полномасштабной войны, УЕФА пойдет на встречу УАФ вопреки собственным правилам. Но это лишь предположение. И это может произойти исключительно при условии соответствующих действий со стороны СК Днепр-1. Исключать из соревнований клуб, который квалифицировался и получил аттестат, – никто не имеет права.

– Возвращаясь к УПЛ, кто по вашему мнению потенциально может заменить СК Днепр-1?

– Думаю, что претендент на место СК Днепр-1 в УПЛ, если оно действительно освободится до момента утверждения состава участников УПЛ сезона 2024/25, будет выбираться между клубами Первой лиги, которые покинули УПЛ в этом сезоне: Минаем и Металлистом 1925.

– Если СК Днепр-1 исчезнет посреди сезона УПЛ, какие тогда будут приниматься решения с их результатами в турнирной таблице?

– Зависит от того, как будет написано в новом регламенте. Ранее было аннулирование, если команда снялась, проведя менее половины матчей чемпионата, и технические поражения/победы в матчах, которые не были проведены, если команда снята с соревнований во втором круге, – рассказал Скоропашкин в комментарии Українському футболу.

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