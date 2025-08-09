Александр Исак перед предсезонным турне уведомил Ньюкасл, что хочет покинуть клуб. Одним из главных претендентов на шведского форварда был Ливерпуль, который предлагал заоблачную сумму в 140 миллионов евро.

Самый богатый клуб мира нашел конкурента капризной звезде – ПСЖ может избавиться от провального форварда

Как сообщает The Telegraph, совет директоров Ньюкасла проинформировал Александру Исаку, что он не продается этим летом и ему не позволят уйти в Ливерпуль. Решение не изменится даже, если "сороки" подпишут до завершения трансферного окна форварда.

"Мы провели переговоры, и на данный момент понятно, что не можем привлекать Исака к игре. Я не знаю, как долго это продлится, но это последняя информация. Хотел бы, чтобы Алекс играл сегодня, я бы хотел, чтобы он тренировался завтра", – цитирует издание наставника "сорок" Эдди Хау.

Напомним, Александр Исак присоединился к Ньюкаслу в 2022 году, перейдя из Реал Сосьедада. Всего за "сорок" он сыграл в 109 матчах, в которых забил 62 гола и отдал 11 ассистов.

Финальная репетиция Брентфорда перед АПЛ: Ярмолюк провел весь матч, боевая ничья с Боруссией М