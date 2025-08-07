Ситуация вокруг трансфера Александра Исака в Ливерпуль обостряется. Как сообщает GOAL, нападающего Ньюкасла не пригласили на семейный день клуба в среду, после чего швед прибыл на тренировочную базу уже после того, как команда завершила мероприятие, и провел индивидуальное занятие.

Исак разозлил Ньюкасл – Хау поставил ультиматум

Исак провел на базе около трех часов и, по данным источника имел серьезный разговор с главным тренером Эдди Хау. Сам коуч покинул базу команды раньше игрока.

Исак активно продвигает идею своего перехода в Ливерпуль. Ранее в СМИ появилась информация о подготовке "красными" рекордного для Британии предложения – примерно 176 миллионов евро.

Ньюкасл проведет товарищеский матч против Эспаньола уже в пятницу, однако Исак, скорее всего, участия в нем не примет. Старт сезона АПЛ для "сорок" запланирован на следующую неделю – против Астон Виллы. К тому времени клуб стремится определиться с будущим своего форварда.

