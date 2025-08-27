Председатель совета директоров Ньюкасла Ясир Аль-Румайян лично прилетел на игру против Ливерпуля (0:2) и успел пообщаться с Александром Исаком, сообщает Люк Эдвардс из The Telegraph.

У Довбика появился привлекательный вариант с топ-клубом АПЛ – трансфер в Вильяреал на грани срыва

Чиновник попытался в последний раз убедить шведского форварда вернуться к тренировкам и остаться в команде, но решение Исаака осталось неизменным – он хочет перейти в Ливерпуль.

Считается, что "красные" готовы сделать второе предложение после того, как сумма в размере 110 млн фунтов стерлингов была отклонена Ньюкаслом несколько недель назад. Однако Ливерпуль не намерен значительно улучшать предложение, если "сороки" и в дальнейшем будут завышать цену. Мерсисайдцы не хотят платить 150 млн фунтов стерлингов, которые требовались ранее.

На протяжении всего лета руководство Ньюкасла настаивало на том, что Исаку не позволят уйти, но давление, которое на них оказывает игрок, может заставить их изменить решение. Однако для этого "сорокам" необходимо сначала приобрести замену шведу.

Ливерпуль в большинстве вырвал победу над Ньюкаслом – решающий гол 16-летнего, очередной мяч Экитике