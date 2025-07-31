Форвард Ньюкасла Александр Исак проводит индивидуальные тренировки на базе Реал Сосьедад – клуба, где он когда-то раскрылся. По информации журналиста Бена Джейкобса, шведский нападающий восстанавливается после незначительного повреждения бедра и работает с личной группой тренеров, а не со штабом Ньюкасла.

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Официально клуб объясняет ситуацию "незначительной травмой", однако сам игрок отказался лететь с командой в Азию, сославшись на необходимость сосредоточиться на реабилитации. В то же время такое решение может свидетельствовать о неопределенном трансферном будущем футболиста. При этом Ньюкасл знает о местонахождении 25-летнего форварда, несмотря на слухи об обратном.

Сам Исак выразил желание покинуть Ньюкасл этим летом и не полетел с командой в предсезонное турне. Официально клуб объяснил его отсутствие травмой, однако все больше источников трактуют ситуацию как попытку форсировать трансфер.

Главная цель шведа – переход в Ливерпуль. "Красные" готовы сделать Исаака самым дорогим футболистом в истории АПЛ – сумма сделки может достичь 175 миллионов евро. Впрочем, Ньюкасл категорически не хочет продавать нападающего и пытается продлить с ним контракт. Интересно, что Реал Сосьедад, бывший клуб Исака, получит 10% от каждого евро более 70 миллионов в случае трансфера, а также 2% от общей суммы сделки.

Несмотря на желание сохранить Исака, Ньюкасл параллельно работает над трансфером Беньямина Шешко с РБ Лейпциг. Правда, в борьбу за словенца уже вмешался Манчестер Юнайтед, что усложняет переговоры.

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