Ньюкасл не взял с собой на турне в Азию Исака из-за незначительной проблемы с бедром. Теперь, после возвращения команды из турне, Александр исчез с тренировочной базы Ньюкасла – он работает над собственной программой тренировок дома.

Исак согласовал контракт с Ливерпулем – чемпионы АПЛ готовят рекордный трансфер

Как стало известно TBR Football, Исак недавно ошеломил Ньюкасл, требуя 300 тысяч фунтов стерлингов в неделю за подписание нового контракта. Ситуация дошла до того, что нападающий ушел в самоволку. Он бойкотирует тренировки.

Ливерпуль готовит рекордное предложение за шведа. "Красные" сообщили Ньюкаслу, что готовы заплатить более 120 млн фунтов стерлингов за Исака, что станет новым британским трансферным рекордом.

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