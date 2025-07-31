Нападающий Ньюкасла Александр Исак договорился с Ливерпулем об условиях личного контракта.

Исак согласовал с Ливерпулем зарплату и сроки будущего контракта, информирует журналист Флориан Плеттенберг. В случае перехода соглашение будет рассчитано до 2031 года. Клубы ведут переговоры. Отмечается, что футболисту пообещали такую же зарплату, как другому новичку "красных" Уго Экитике.

Исак ушел в самоволку – он бойкотирует тренировки Ньюкасла

В прошлом сезоне Исак забил 27 голов и сделал 6 ассистов в 42 матчах за "сорок". Ранее сообщалось, что швед бойкотирует тренировки Ньюкасла.

Ньюкасл по-прежнему активно пытается подписать Бенджамина Шешко, но Манчестер Юнайтед также участвует в гонке.

Самый богатый клуб мира опозорился в третьем матче подряд – англичане потеряли игрока за две недели до старта АПЛ