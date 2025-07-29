Александр Исак сделал первый шаг к трансферу – шведский форвард согласовал личные условия контракта с Ливерпулем, сообщает Sky Sports Switzerland. Речь идет о пятилетнем соглашении, которое уже одобрено самим игроком.

Тренер Ньюкасла резко ответил на вопрос об Исаке: "Никакого шанса"

Чемпионы Англии планируют в ближайшее время подать официальное предложение Ньюкаслу. "Сороки" пока оценивают своего лидера в 175 миллионов евро, однако мерсисайдцы надеются снизить цену до 140 миллионов евро.

Исак хочет сменить клуб, и Ливерпуль видит в нем идеального преемника Луиса Диаса, который этим летом должен перейти в Баварию. Ливерпуль уже потратил около 300 миллионов евро на трансферы, среди которых – подписания французского нападающего Уго Экитике из Айнтрахта и звезды Байера Флориана Вирца.

Финансовые возможности "красных" позволяют совершить еще одну масштабную покупку – Исак рассматривается как главная цель на завершение летнего окна.

В составе Ньюкасла Исак провел 109 матчей, отметился 62 голами и 11 ассистами. Контракт игрока с командой действует до 2028 года.

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