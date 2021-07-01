Реал Сосьедад не планирует отпускать своего форварда Александра Исака без боя.

Александр Исак подписал новое соглашение о сотрудничестве с Реал Сосьедадом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новый контракт между шведом и испанским клубом рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне Ла Лиги Александр стал открытием, отметившись 17-ю голами и двумя ассистами.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему форварду со стороны Реала и Манчестер Сити. Напомним, Исак не смог помочь сборной Швеции пройти Украину (1:2) в рамках 1/8 финала Евро-2020.

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