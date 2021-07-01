Исак продлил контракт с Реал Сосьедадом – на звезду Швеции охотились Реал и Манчестер Сити
19:19 - Читати українською
Реал Сосьедад не планирует отпускать своего форварда Александра Исака без боя.
Александр Исак подписал новое соглашение о сотрудничестве с Реал Сосьедадом, сообщает официальный сайт клуба.
Довбик заинтересовал Торино и Реал Сосьедад, – TMW
Новый контракт между шведом и испанским клубом рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне Ла Лиги Александр стал открытием, отметившись 17-ю голами и двумя ассистами.
Ранее СМИ сообщали об интересе к 21-летнему форварду со стороны Реала и Манчестер Сити. Напомним, Исак не смог помочь сборной Швеции пройти Украину (1:2) в рамках 1/8 финала Евро-2020.
Принижував Реал, відмовлявся грати через расизм, коштує 60 млн євро – головна небезпека для України в плей-офф Євро-2020
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter