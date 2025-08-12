Как сообщает The Athletic, звезда Ньюкасла Александр Исак настроен больше никогда не выходить на поле в футболке команды. Даже если его не продадут этим летом и он останется в клубе после закрытия трансферного окна, Исак считает свой этап в клубе завершенным и не намерен возвращаться в состав.

Исака посадили в "золотую клетку" – звезда АПЛ услышал вердикт о побеге в Ливерпуль

Игрок убежден, что после того, как прошлым летом ему отказали в новом контракте из-за ограничений финансового фэйр-плей и действующего соглашения до 2028 года, это должен был быть его последний сезон в команде. Некоторые представители клуба отрицают, что такая позиция была озвучена, и утверждают, что обсуждение новых условий планировалось после завершения сезона-2024/25.

Исак помог команде выиграть Кубок лиги и пробиться в Лигу чемпионов. За две недели до завершения прошлого сезона он сообщил Эдди Хау о своем желании уйти, а после финального поражения от Эвертона повторил это в телефонном разговоре с тренером перед вылетом в Швецию. 25-летний шведский нападающий Ньюкасла не провел ни одного матча на предсезонных сборах на фоне активного интереса со стороны Ливерпуля.

Чемпионы Англии, которые уже сделали предложение в 129 миллионов евро в начале августа, остаются заинтересованным, хотя Ньюкасл его отклонил. Позиция клуба может измениться, если поступит предложение, близкое к 176 миллионам евро, и появится возможность найти замену на трансферном рынке.

