Александр Исак официально заявил руководству Ньюкасла о намерении рассмотреть варианты трансфера этим летом, сообщает Dailymail.

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25-летний форвард не отправился с командой в тур в Сингапур, сославшись на проблемы с мышцей бедра. В то же время в клубе прекрасно понимают, что причиной отсутствия могут быть не только медицинские обстоятельства, но и желание игрока сменить клубную прописку.

Контракт Исака с "сороками" действующий еще три года, и руководство ранее планировало обсудить новое соглашение после завершения сезона. Однако сейчас сам игрок и его окружение не готовы к переговорам.

Ливерпуль, который уже потратил 136 миллионов евро на Флориана Вирца, намерен сделать Исака самым дорогим трансфером в истории британского футбола – предложение может достичь 173 миллионов евро.

В Ньюкасле пока не планируют продавать своего лидера, а главный тренер Эдди Хау рассчитывает на нападающего как минимум до следующего лета. Однако позиция игрока, а также потенциальная космическая сумма могут заставить клуб пересмотреть стратегию. Исак не играл в товарищеском матче против Селтика (0:4) – тогда Хау объяснил это желанием "лишить игрока нагрузки" на фоне слухов о будущем.

С момента перехода в Ньюкасл шведский форвард забил 62 гола в 109 матчах и стал одним из самых перспективных нападающих мира.

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