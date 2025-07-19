Александр Исак согласился на переезд в Саудовскую Аравию. Как информирует FootMercato, форвард сборной Швеции уже дал предварительное согласие на трансфер в Аль-Хиляль, несмотря на то, что в его услугах заинтересован такой топ-клуб как Ливерпуль.

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Действующий чемпион Англии был готов предложить 138 млн фунтов за Исака, если бы Ньюкасл изменил свое решение, что нападающий не продается. Действующий контракт Исака с "сороками" рассчитан до лета 2028 года.

Ньюкасл купил Исака у Реала Сосьедад летом 2022 года за 70 миллионов евро. В сезоне 2024/25 он забил 27 мячей и отдал 6 передач в 42 матчах.

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