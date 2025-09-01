Ливерпуль официально подтвердил рекордный трансфер в истории клуба – нападающий сборной Швеции Александр Исак подписал контракт до 2031 года. Переход из Ньюкасла обошелся мерсисайдцам в 145 миллионов евро. Этот трансфер делает Исака самым дорогим игроком АПЛ в истории.

Для клуба это уже второй громкий трансфер этим летом после перехода Флориана Вирца из Байера за 125 миллионов евро. В общем, это уже восьмой трансфер Ливерпуля в это межсезонье – кроме упомянутого Вирца в ряды "красных" присоединились Уго Экитике, Милош Керкез, Джереми Фримпонг, Джованни Леони и вратари Армин Печи и Фредди Вудман.

Исак перешел в Ньюкасл в 2022 году из Реал Сосьедада за 70 миллионов евро и быстро стал лидером атаки английской команды. В составе сорок он провел 109 матчей, забил 62 гола и сделал 11 ассистов во всех турнирах. За сборную Швеции Исаак провел 52 матча и забил 16 голов.

