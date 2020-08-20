Исаенко прокомментировал свой пента-трик в составе Динамо U-21

Форвард Динамо U-21 Евгений Исаенко поделился впечатлениями от сокрушительной победы над сверстниками из Олимпика и оценил свои бомбардирские достижения в матче.

"Мы добились хорошего результата, выиграли, забили много мячей. Думаю, наставники тоже довольны. Но забивать нужно в каждом матче, а не только в одном в начале чемпионата.

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Ожидал ли, что забью пять мячей? Такое невозможно предсказать, не думал о количестве. Но желание отличиться и помочь команде было. Не помню, чтобы забивал пять мячей в одной игре. Наверное, максимум было три гола. Как чувствую себя? Сейчас уже все в порядке, до начала сезона я готов на все 100%", – поделился Исаенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Отметим, что первый матч Динамо в чемпионате U-21 провела с Олимпиком и буквально уничтожило своего соперника – киевляне отправили в ворота дончан аж 9 голов.

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