Исак покинул дом, в котором жил с момента перехода в Ньюкасл в 2022 году. Владелец недвижимости уже начал поиск новых арендаторов, информирует The Times.

Исак отказался играть за Ньюкасл – форвард нацелен на переход в Ливерпуль

Сообщается, что Исак решил покинуть Ньюкасл в июле – незадолго до этого агенты игрока прервали переговоры с клубом о новом контракте, и швед отклонял все предложения.

Форвард больше не намерен играть за "сорок", однако руководство клуба по-прежнему отказывается отпускать Исака и не позволит ему форсировать переход в Ливерпуль. Ситуация может измениться, если до закрытия трансферного окна клуб подпишет двух нападающих.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл оценивает Исаака в 150 млн фунтов.

