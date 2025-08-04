Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау раскритиковал поведение Александра Исака на фоне его желания перейти в Ливерпуль. Шведский форвард ошеломил болельщиков, попросив о трансфере в разгар лета, а вместо того, чтобы присоединиться к Ньюкаслу на предсезонном турне в Азии, тренировался отдельно на базе Реал Сосьедада.

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Наставник Ньюкасла прямо высказался по поводу ситуации в интервью The Daily Mail: "Ты должен заработать право тренироваться с нами. Мы – Ньюкасл Юнайтед. Игрок несет ответственность за то, чтобы быть частью команды и состава – ты должен действовать должным образом. Это также играет роль в этой ситуации. Мы убедимся, что каждый игрок делает все возможное, чтобы получить право тренироваться с группой. Ни один игрок не может надеяться, что он будет действовать плохо и тренироваться с командой как обычно. Конечно, я бы хотел, чтобы он был здесь, но будет ли – не знаю на данный момент. Мы были здесь, с временной разницей, готовились к тренировкам и матчам. Другие люди занимались этой ситуацией дома".

По данным источника, Ньюкасл готов отпустить Исака лишь на собственных условиях – "сороки" хотят выручить около 176 миллионов евро за форварда.

Исак сначала не поехал на сборы из-за проблем с мышцей бедра, но дальнейшее обследование не выявило никакого повреждения. Игрок вроде бы уже вернулся на клубную базу, однако Хау еще не имел с ним разговора. Будет ли швед снова интегрирован в команду – пока непонятно.

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