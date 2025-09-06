В рамках квалификации ЧМ-2026 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат мира-2026, квалификация

Австрия – Кипр – 1:0

Гол: Забитцер, 54 (пен)

Ирландия – Венгрия – 2:2

Голы: Фергюсон, 49, Айда, 90+1 – Варга, 2, Шаллай, 15

Удаление: Шаллай, 52 (Венгрия)

Сан-Марино – Босния и Герцеговина – 0:6

Голы: Тахирович, 21, Джеко, 70, 72, Баздар, 81, Алайбегович, 85, Муякич, 90

Удаление: Голинуччи, 16 (Сан-Марино)

Австрия не позволила Кипру вмешаться в борьбу за второе место. Подопечные Ральфа Рангника в тяжелом матче удержали минимальную победу, забив единственный гол с пенальти. Интересно, что матч приостанавливали на 10 минут из-за неожиданных проблем с газоном – возле штрафной австрийцев возникла гигантская яма.

Благодаря своей победе "Дас Тим" закрепились в зоне плей-офф, имея 9 очков. Больше в группе Н набрала только сборная Боснии и Герцеговины. Балканцы удивляют в этом отборе, одержав четыре подряд победы с суммарным счетом 10:1.

Правда, 6 из 10 мячей они провели в ворота Сан-Марино – да еще и после того, как соперник остался в меньшинстве. Стоит отметить Джеко, которому удалось оформить дубль за две минуты.

Ирландия тем временем принимала Венгрию, провалив первый тайм. Мадьяры оформили 0:2 уже на 15-й минуте и играли на равных до перерыва. Все изменилась после него: на 49-й минуте Фергюсон отквитал один гол, а на 52-й гости остались в меньшинстве – прямую красную получил Шаллай, который забил один из мячей в ворота "зеленой армии".

Только во втором тайме хозяева выполнили 36 навесов и 26 длинных передач, которые конвертировались в 16 ударов. Неудивительно, что при таком давлении команда отыгралась – хотя второго гола пришлось ждать до 3-й компенсированной минуты. Островитян спас Айда, который замкнул навес с левого фланга.

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. В группе F лидирует Португалия, которая отгрузила 5 голов в ворота Армении. Венгры и ирландцы имеют по одному зачетному баллу.

