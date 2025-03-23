Ирландия добыла повторную победу над Болгарией и не позволила ей повыситься в классе
В воскресенье, 23 марта, Ирландия повторно одолела Болгарию в ответном матче плей-офф Лиги наций. Читайте подробности на "Футбол 24".
Лига наций, плей-офф В/С. Ответный матч
Ирландия – Болгария – 2:1 (первый матч – 2:1)
Голы: Фергюсон, 63, Ида, 84 – Антов, 30
Болгарии удалось внести интригу в противостояние с Ирландией после домашнего поражения, но не более того. Гостевая команда смогла открыть счёт в первом тайме, однако это событие было максимально нелогичным: ирландцы владели большим преимуществом, но пропустили с редкого углового – отличился Антов.
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Уже после перерыва картина встречи обрела правильные очертания: хозяева продолжили атаковать и сравняли счёт. Эван Фергюсон обыгрался с Азазом – и мощным ударом под перекладину прошил ворота Илиева. Второй и победный мяч ирландцы забили при помощи игроков, которые вышли на замену: Сайкс оформил ассист, а форвард Селтика Ида забил.
Так Ирландия сохранила право участия в Дивизионе В Лиги наций. Болгария продолжит выступать в Дивизионе С.
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