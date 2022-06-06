Сборная Украины отправилась в гости к Ирландии на матч первого тура Лиги наций. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Лиги наций Ирландия – Украина состоится 8 июня на Авива Стедиуме в Дублине. Старт встречи в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

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Букмекеры немного удивили котировками. Ирландия не вышла на чемпионат мира, провально начала Лигу наций, не имеет в составе звезд и располагается на 20 позиций ниже Украины в рейтинге ФИФА, однако подходит к матчу фаворитом.

Авторитетная контора Bwin на победу Ирландии выставила коэффициент 2.3. В то время как успех сборной Украины оценен в 3.25, а ничья – 3.1. Психологическое состояние "сине-желтых" после поражения Уэльсу и гостевой статус поединка ухудшают наши шансы.

Матч ожидается малорезультативным. На стандартный тотал больше (2,5) можно поставить с коэффициентом 2.3, а на соответствующий тотал меньше – 1.57.

Специалисты William Hill больше всего ждут голов от форвардов из Чемпионшипа Робинсона и Обафеми – 3.1. Среди украинцев традиционно выделяют Андрея Ярмоленко, Романа Яремчука и джокера Артема Довбика – по 3.5.

Сборная Украины стартует в новом розыгрыше Лиги наций уже через 3 дня после матча против Уэльса, в котором команда Александра Петракова потеряла шансы на ЧМ-2022. Ирландия успела сыграть один поединок ЛН и потерпела сенсационное поражение от Армении.

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