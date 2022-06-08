Главный тренер сборной Украины определился со списком игроков, которые могут выйти на поле в поединке Лиги наций 2022/23 против Ирландии.

Еще накануне стало известно о проблемах со здоровьем у Георгия Бущана, Тараса Степаненко и Эдуарда Соболя. Последний, несмотря на болезнь, все же попал в заявку, информирует официальный сайт УАФ.

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А вот Степаненко и Бущан по понятным причинам оказались вне списка. Компанию им составили Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко – все четверо с Ирландией не сыграют.

Отметим, что сначала указывлось, что игру пропустит Александр Пихалёнок. Позже на сайте УАФ в списке отсутствующих игроков появился Ярмоленко.

Заявка сборной Украины на Ирландию:

Вратари: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота, Денис Попов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Эдуард Соболь, Тарас Качараба;

Полузащитники: Михаил Мудрик, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Даниил Игнатенко, Александр Пихалёнок, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Александр Зубков;

Нападающие: Артем Довбик, Даниил Сикан.

Матч Ирландия – Украина стартует сегодня, 8 июня, в 21:45 по киевскому времени. Это первый поединок нашей сборной в Лиге наций 2022/23, тогда как ирландцы уже сыграли один тур и уступили Армении (0:1).

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