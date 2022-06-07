Сборная Украины открывает новый сезон Лиги наций выездным матчем против Ирландии. Где смотреть поединок Ирландия – Украина онлайн и на каком канале читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Ирландия – Украина на "Футбол 24", стартует 8 июня в 21:45 по киевскому времени. Встреча состоится в Дублине на ультрасовременной арене Авива, вмещающей более 50 тысяч зрителей.

Наша команда подходит к стартовому противостоянию в Лиге B после драматического поражения от Уэльса за путевку на Мундиаль. Александр Петраков уже анонсировал множество изменений по сравнению с той встречей. Ожидается, что шанс проявить себя получат футболисты, не игравшие в плей-офф отбора в ЧМ.

Ирландия – Украина: где смотреть матч Лиги наций

Поединок в прямом эфире покажут телеканалы "Индиго TV" (временный транслятор контента канала "Украина") и "Футбол 1". Начало трансляции – в 21:35 по киевскому времени. Матч Ирландия – Украина онлайн можно просмотреть на платформе oll.tv (при наличии соответствующей подписки) и MEGOGO.

Напомним, что сборная Ирландии уже успела провести один поединок в Лиге наций, уступив в гостях армянам. Последние параллельно с нашим матчем сыграют против Шотландии.

Україну засудили, як нікого на ЧС за 13 років: Польща знищує Лаоса, а культовий суддя АПЛ виніс вбивчий вердикт