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Ирландец со Сток Сити опубликовал провокационный фото с националистическим подтекстом – клуб жестко отреагировал

13:02 23 Читати українською
Ирландец со Сток Сити опубликовал провокационный фото с националистическим подтекстом – клуб жестко отреагировал
Джеймс Макклин / фото INPHO/Ryan Byrne

Тонкий троллинг Англии в исполнении ирландского патриота в составе Сток Сити не остался без последствий.

Ирландский полузащитник Сток Сити Джеймс Макклин оштрафован на двухнедельную зарплату за публикацию в соцсетях с намёком на радикальный национализм.

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В четверг футболист запостил фото с детьми в сторис Instagram. Изюминкой стала балаклава на голове Маклина и подпись: "Сегодняшний школьный урок – история". Игрок, который родился в Ольстере и известный ирландскими патриотическими взглядами, таким образом намекнул на Ирландскую республиканскую армию, причастную к терактам на территории Англии.

Сток Сити провел дисциплинарное расследование и заставил Макклина принести публичное извинение. "Я не хотел никого обижать, но теперь я понимаю, что сделал это. Безусловно извиняюсь. Я поговорил с клубом и удалю аккаунт в Instagram", – цитирует Джеймса The Guardian.

Макклин известен публичным отказом одевать цветок мака на рубашку из-за событий Кровавого воскресенья в 1972 году. Тогда британские десантники расстреляли мирную ирландскую демонстрацию в родном городе Джеймса. Мак является символом всех английских военных, погибших в вооружённых конфликтах.

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Англия Джеймс Макклин Джеймс Макклин Сток Сити Сток Сити Ирландия Ирландия
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